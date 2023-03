Heute Urnenbeisetzung Bernd Mittelhausen stirbt mit 79 Jahren

Aufgeschlossenheit, Umsicht, enormes Rechtsempfinden und insbesondere Gewissenhaftigkeit waren Tugenden und prägende Charaktereigenschaften. Gesetzestreue war für den Beamten des Höheren Verwaltungsdienstes im Justizbereich oberstes Gebot. So kamen Ortsgemeinde Battweiler und Ratsmitglied Bernd Mittelhausen auch in die Schlagzeilen der Medienwelt, als er für seinen Heimatort 80 000 Euro vor dem Verwaltungsgericht erstritt. Startpunkt des vierjährigen Ringens zwischen der Ortsgemeinde und dem Landkreis war die Beteiligung an den Personalkosten des Kindergartens gewesen. Zwei weitere Ortschaften im Kreisgebiet profitierten damals gleichfalls von der Entscheidung. Der Kommunalpolitik vor Ort kehrte Bernd Mittelhausen 2021 den Rücken.