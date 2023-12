Rassekaninchenschau des Kleintierzuchtvereins Zweibrücken „Ein schönes, aber auch wichtiges Hobby“

Denn es gab vieles zu bestaunen: Die Farbzwerge, die ihrem Namen alle Ehre machen, Englische Schecken mit ihren markanten Farbsprenklern, die sehr stattlichen Deutschen Riesen, Dalmatiner Rexe – auch hier lässt sich der Name aus den schwarzen Flecken auf weißem Fell herleiten –, Blaue Holicer in Silbergrau bis Lichtblau und Hasenkaninchen, die wie der Name schon sagt, dem Feldhasen ähneln. In charakteristischem rotbraun und als Albinos in Weiß mit roten Augen.