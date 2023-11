Mennoniten Gemeinde Zweibrücken lädt am Samstag ein Weihnachtsmarkt mit „Ach du Fröhliche“

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, lädt die Mennoniten Gemeinde Zweibrücken auch in diesem Jahr wieder zu einem Weihnachtsmarkt ein – am ersten Adventsamstag, 2. Dezember, auf dem Gelände der Gemeinde in Ixheim in der Bitscher Straße 75, sowohl unter freiem Himmel in dem großen, schönen Hof als auch in der kuscheligen Wärme im Haus.