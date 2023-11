Bebauungsplan in Dietrichingen Alles wieder auf Anfang

Nach dem sogenannten „beschleunigten Verfahren“ des Baugesetzbuchs wollte die Ortsgemeinde Dietrichingen Baurecht für ein kleines Wohngebiet in der Gemarkung „Diesseits der Kreuzklamm“ schaffen. Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang und die Ratsmitglieder freuten sich, stellten in Gesprächen mit Grundstückseigentümern und weiteren Verfahrensbeteiligten erfolgreich die Weichen und waren davon überzeugt, dass im kommenden Jahr die Rechtsgrundlage zum Schaffen von neuen Eigenheimen in Dietrichingen gegeben ist. Daraus wird aber nichts. Jüngste Mitteilung des Bundesbauministeriums: der entsprechende Paragraf des Baugesetzbuches (§ 13b) verstößt gegen EU-Recht. Daher kann in Fällen wie dem in Dietrichingen das beschleunigte Verfahren nicht angewandt werden.