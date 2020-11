Corona in der Südwestpfalz : 30 Kinder und Erzieherinnen der Kita Dellfeld in Quarantäne

Südwestpfalz Im Seniorenheim Bethesta ist ein weiterer Bewohner, der positiv auf Corona getestet worden war, gestorben.

Für den überwiegenden Teil der neuen Fälle wird die Infektionskette noch ermittelt. Fünf Personen befanden sich als Kontaktperson ersten Grades (KP I) bereits in häuslicher Quarantäne. Ergebnisse der weiteren Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Eine Schülerin der Oberstufe an der IGS Contwig wurde positiv getestet. In häuslicher Quarantäne befinden sich daher sieben Mitschüler. An der Berufsbildenden Schule in Zweibrücken erhielten zwei weitere Schülerinnen ein positives Testergebnis. Für fünf Mitschüler ist als KP I in häusliche Quarantäne angeordnet. In Pirmasens wurde ein Schüler der BBS positiv getestet. Hier sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. In allen Fällen kann der Unterricht uneingeschränkt fortgesetzt werden.