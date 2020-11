Serie Menschen im Regionalverband : Ein Corona-Bekämpfer im Ehrenamt

Völklingen Mediziner Dr. Stefan Schuh hilft im Gesundheitsamt, die Kontaktpersonen von Infizierten zu finden.

Schuh ist ein Glücksfall für das Amt, denn als Arzt kann er medizinische Fragen von Betroffenen kompetent beantworten. Schuh studierte in Heidelberg und Hamburg Medizin, schloss sein Studium in Homburg ab und war Assistent bei Prof. Heinrich Hess in Saarlouis, einer Kapazität in der Sportmedizin.