Kreis Saarlouis Am Max-Planck-Gymnasium und am KBBZ Saarlouis sind zwei Personen positiv auf Corona getestet worden.

Das Gesundheitsamt im Kreis Saarlouis informiert über neue Fälle an weiterführenden Schulen am Mittwoch, 25. November. Am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis wurde eine Person positiv auf Corona getestet.