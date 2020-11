Krähenberg : Dorfgemeinschaftshaus macht sich fein

Noch sind sie nicht abgeschlossen, die Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Krähenberg (Bild). Doch schon jetzt wird sichtbar, dass das Haus mit Dorfgeschichte zu einem echten Schmuckstück für den Ort wird. Foto: Norbert Schwarz

Krähenberg Die ursprünglich geplanten 245 000 Euro für die Sanierung in Krähenberg werden aber voraussichtlich nicht reichen.

Aus der Dorfschule mit ausgelagerter Toilettenanlage, Lehrerdienstwohnung im Obergeschoss und zwei Klassenräumen darunter ist inzwischen ein Treff für die Bürger des Ortes auf der Sickingerhöhe geworden. Der nicht einmal 200 Einwohner zählende Ort mit großer Gemarkungsfläche und stattlichen Bauernhöfen erkannte frühzeitig, dass ein Dorfmittelpunkt auch für die kleinste Keimzellen des Gemeinwesens seine unbedingte Bedeutung hat. Ortsbürgermeister Thomas Martin, bereits mehr als zwei Jahrzehnte im Ehrenamt und somit erster Bürger des „reichen Bauerndorfs Krähenberg“ heute: „Wir können heute Otto Vollmar und seinen Mitstreitern im Ortsgemeinderat dafür dankbar sein, dass sie sich schon zum Beginn der Verwaltungsreform in den 70er Jahren dafür stark machten, dass aus dem vorhandenen Bestand, sprich Dorfschule, etwas gemacht wurde. Ein Mittelpunkt für alle Bürger, ein zentraler Veranstaltungsort für jede nur denkbare Feierlichkeit. Mit einer Nutzungsmöglichkeit im Kleinen wie im Großen. Für Jubiläumsfest ebenso wie für Familienfeiern. Oftmals leider dann Beerdigungen, doch das ist nun einmal im Lebenslauf so“, hält Ortsbürgermeister Thomas Martin fest und kann stolz mit Fug und Recht belegen, dass auch die kleine Gemeinden wie Krähenberg mit seinen 185 Einwohnern derzeit was auf die Beine stellen können. Aus eigener Finanzkraft und mit einer Landesförderung am untersten Limit.

Der demografische Knick verschonte auch das frühere Bauerndorf nicht. Aber die Umnutzung landwirtschaftlicher Anwesen zu schmucken Eigenheimen lockte viele junge Familien von der Stadt aufs Land. Nach einem Zwischentief von 150 Einwohnern ist man jetzt der Grenze von 200 Einwohnern doch bedeutlich näher gerückt, soll diese Marke spätestens mit einem neuen Baugebiet, das in der Mache ist, erreicht werden, selbst wenn dieser Umstand kein festgeschriebenes Ziel sei, so Martin.

Vom Dachfirst bis hinunter zur Kellersohle wurde das DGH inzwischen saniert und energetisch auf Vordermann gebracht. „Den ersten Förderantrag 2017 bekamen wir abgelehnt, weil das Land kein Geld mehr hatte, 2018 starteten wir wieder einen Versuch. Mit 31 Prozent Förderung liegen wir weit unter dem, was sonst üblich ist. Sowas sorgt für Verdruss, doch das wissen wir zu kompensieren.“ Beim Einbau der neuen Fenster, schalldämmend und energiesparend, erinnerten sich viele an die prägende Fensterumrahmung aus Sandstein. Sie war irgendwann dem Zeitgeist der 70/80er Jahre geopfert wurden. Ein Fehler, wie die Ratsmitglieder meinten und deshalb mit Thomas Martin an der Spitze jetzt wieder für ein Versetzen in den Ursprungszustand plädierten.