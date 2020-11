Uneinigkeit vor Ratssitzung am Montag : Wohin mit dem Erweiterungsbau für die Kita?

Bechhofen Beim letzten Gespräch zwischen den Bechhofer Ratsfraktionen, Verwaltung und Leitung der Einrichtung gab es keinen Konsens.

Trotz intensiver Vorgespräche mit allen Beteiligten ist die Frage, wo die Erweiterung des bestehenden Kindergartens auf der Schmittenflur erfolgen soll, weiterhin unklar. Bechhofens Ortsbürgermeister Paul Sefrin wünschte sich nichts sehnlicher, als in dieser pikanten Grundsatzfrage einen gemeinsamen Nenner zu finden. Doch dieser Wunsch scheint nicht in Erfüllung zu gehen. Kommenden Montag, 30. November, wird es deshalb vermutlich im Ortsgemeinderat keinen einstimmigen Beschluss geben. Um allerdings zeitlich nicht weiter ins Hintertreffen zu gelangen, muss eine Entscheidung auf den Tisch.

Der Bechhofer Kindergarten „Spatzennest“ ist mit seinen 115 Kindern in sechs Gruppen und 21 Beschäftigten einschließlich der Kindertagesstätten-Leiterin Daniela Kau ein mittelständisches Gemeindeunternehmen. Eine Ganztagsstätte, selbst für Kleinkinder unter drei Jahren. Nicht allein wegen des kommenden neuen Baugebietes ist die räumliche Erweiterung unabdingbar. Zuzug junger Familien, Verbleib solcher ebenso aus dem Ort. Dazu die ab dem kommenden Jahr geltenden Neuerungen aus dem Zukunftsgesetz. Ortsbürgermeister Paul Sefrin: „Wir wissen ja um die Zwänge, die Vorplanung steht auch soweit auf gesunden Füßen, allein die Standortfrage konnte bisher nicht geklärt werden. Als sicher gilt, dass auf dem eigentlichen Gelände keine räumliche Erweiterung stattfinden kann. Bechhofen wird sozusagen einen zweiten Kindergarten neu bauen. Nicht irgendwo, sondern in unmittelbarer Nähe der bestehenden Einrichtung, just gegenüber beim Dorfgemeinschaftshaus. Als das Planungsbüro Grub aus Zweibrücken beim Vorstellen der Vorplanung den Bereich der Rollschnelllaufbahn ins Kalkül brachte, war der Aufschrei bei den Freizeitsportlern groß. Aktive Rollschnellläufer oder Skater gibt es es schon längere Zeit in Bechhofen nicht mehr. Trotzdem, der Wunsch, Bahn und grünes Zentrum im Mittelpunkt, umgeben von Grundschule, Dorfgemeinschaftshaus und Kindergarten zu erhalten, ist durchaus nachvollziehbar.“