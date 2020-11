1. FC Kaiserslautern : Nicht gut – aber endlich erfolgreich

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat mit einem 1:0 (0:0) gegen den VfB Lübeck im sechsten Anlauf seinen ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Am Sonntag geht es zum Südwestrivalen 1. FC Saarbrücken.

„Im Südwesten nichts Neues“, schien die starre Miene von Trainer Jeff Saibene auszudrücken, als im Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den VfB Lübeck am Mittwochabend die 88. Spielminute anbrach. Der FCK steuerte beim Stand von 0:0 auf das achte Unentschieden in den letzten zehn Partien zu. Nicht vieles sprach dafür, dass es im sechsten Anlauf endlich mit dem ersten Heimsieg der Pfälzer klappen sollte.

Dann spielte Lauterns Hendrick Zuck einen starken Steilpass auf Marlon Ritter. Der leitete auf Kenny Redondo weiter. Der Flügelspieler zog auf halbrechts Richtung Tor, wurde abgedrängt, und lupfte den Ball zurück ins Zentrum – wo Ritter per Volleyabnahme den Siegtreffer markierte. „So doof sich das auch anhört: Heute haben wir das Tor gemacht“, sagte der erleichterte Saibene nach Schlusspfiff am Mikrofon von Magenta Sport: „Das war sicher nicht unser bestes Spiel. Aber wir brauchen uns bei niemandem zu entschuldigen. Wir hatten Spiele, die mussten wir eigentlich gewinnen. Heute waren wir glücklicher“, ergänzte der Trainer, dessen Elf sich im Tabellenkeller ein wenig Luft verschafft. Der FCK ist jetzt 14., hat den Vorsprung auf die Abstiegszone vorerst auf drei Punkte ausgebaut. Allerdings haben vier der sechs Teams, die hinter den Pfälzern stehen bis zu drei Spiele weniger ausgetragen.

Kaiserslautern begann vor den leeren Rängen im Fritz-Walter-Stadion schwungvoll. Adam Hlousek aus der Distanz und Kevin Kraus per Kopf verzeichneten die ersten Halbchancen. Der VfB Lübeck, der seine letzten vier Partien gewonnen hatte, fand erst Mitte der ersten Hälfte zu seinem Spiel – wurde dann aber gleich richtig gefährlich. Yannick Deichmann narrte an der Strafraumgrenze zwei FCK-Verteidiger und zielte Richtung rechtes Eck. Schlussmann Avdo Spahic parierte grandios – hatte dann aber Glück, dass der Nachschuss von Soufian Benyamina am Außenpfosten landete (23.). Vier Minuten später hatte dann auch der FCK seine erste dicke Gelegenheit. Eine Hereingabe von Marius Kleinsorge rutschte acht Meter vor dem Lübecker Tor zu Redondo durch. Doch auch Lauterns Neuzugang traf nur den Pfosten.