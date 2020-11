1. FC Kaiserslautern : „Mein Geduldsfaden muss sehr stabil sein“

Endlich über den ersten Heimsieg der Saison jubeln will der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch gegen Aufsteiger VfB Lübeck. Auf Kapitän Carlo Sickinger (links) müssen die Pfälzer dabei allerdings verzichten. Foto: dpa/Torsten Silz

Kaiserslautern Woche für Woche beklagt Trainer Jeff Saibene die Abschschlussschwäche seines Teams. Nun soll dem 1. FC Kaiserslautern an diesem Mittwoch aber ausgerechnet gegen den defensiv so stabilen Aufsteiger VfB Lübeck der erste Heimsieg der Drittliga-Saison gelingen.

Ein klein wenig kommt sich Trainer Jeff Saibene derzeit schon wie eine Gebetsmühle vor. Woche für Woche steht das Thema mangelnde Torgefährlichkeit auf dem Gesprächsplan. Daran hat auch das siebte Remis des 1. FC Kaiserslautern aus den zurückliegenden neun Partien am Wochenende in Halle (1:1) nichts geändert. Der Druck beim Tabellen-16. der 3. Fußball-Liga wird nicht kleiner. Und das, wo mit dem VfB Lübeck am Mittwoch (19 Uhr) eine Mannschaft auf den Betzenberg kommt, die in den vergangenen vier Begegnungen gerade mal ein einziges Gegentor zugelassen hat. Und am Sonntag geht es für die Roten Teufel dann zum furios gestarteten Aufsteiger und Dauerrivalen 1. FC Saarbrücken.

„Mein Geduldsfaden muss sehr stabil sein im Moment“, bekennt Saibene. „Das ist keine einfache Phase. Wir verlieren zwar wenig, aber wir gewinnen auch viel zu wenig. Das beschäftigt uns alle. Wir sehnen uns nach einer Serie, wie sie Lübeck gerade hat.“ Der Aufsteiger hat sich zuletzt mit vier Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller bis auf Rang zwölf hervorgearbeitet und hält Anschluss an die obere Hälfte. In die auch die Pfälzer eigentlich wollen.

„Wir müssen alles daran setzen, Punkte und Siege einzufahren“, betont der FCK-Coach. Doch auch in Halle habe wieder das altbekannte Thema auf dem Platz dominiert: „In den letzten 30 Metern müssen wir mit mehr Überzeugung, mit mehr Gier zum Abschluss zu kommen auftreten, müssen mehr schießen, auch aus der zweiten Reihe.“ Obwohl die Pfälzer diese Schwäche und Lösungsansätze tagelang thematisiert haben, hat Saibene genau diese Überzeugung in der Offensive vermisst – schon wieder. „Wir reden die ganzen Zeit darüber, dass wir mutiger abschließen müssen. Und dann haben wir in Halle vier, fünf wirklich gute Aktionen und legen 20 Meter vorm Tor nochmal quer, statt zu schießen – ich bin auch wirklich unzufrieden deshalb.“ Gegen Lübeck müsse das endlich wieder besser laufen, betont der FCK-Trainer, der gegen den VfB neben den Langzeitverletzten auch auf Carlo Sickinger (Oberschenkelverletzung), Simon Skarlatidis (Leisten-Operation) und möglicherweise Daniel Hanslik (Fußprellung) verzichten muss.

Ein Konditionsproblem sieht Saibene bei seinen Jungs bei aller Abschlussschwäche hingegen nicht. „Sicher hat der eine oder andere, was das Laufpotenzial angeht, noch Luft nach oben“, erklärt er. Doch die Werte nach den Spielen zeigten, dass die Mannschaft fit ist und, dass sie sich „auf absolut demselben Niveau“ wie die Gegner befinden. „Wir haben sicher kein physisches Problem“, betont der 52-Jährige.