Mitgliederversammlung, Dauerkartenverkauf und Saisoneröffnung : Diese wichtigen Termine sollten Fans des 1. FC Saarbrücken auf dem Schirm haben

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Dienstag den Termin für die Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Beginn ist am Donnerstag, 7. Juli, um 19.03 Uhr in der Saarlandhalle, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Congresshalle, wo sonst die Versammlungen stattfanden, ist derzeit gesperrt. Der Dauerkartenverkauf beim FCS startet am Donnerstag, 30. Juni, um 10 Uhr, bisherige Dauerkarten-Inhaber haben bis zum 10. Juli ein Vorkaufsrecht auf ihren angestammten Platz. Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber werden in den nächsten 14 Tagen dazu vom FCS angeschrieben. Die Einladungen an die Mitglieder gehen fristgerecht kommende Woche raus, teilte der Traditionsverein mit.