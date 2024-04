1:1 bei 1860 München FCS bettelt um den Ausgleich: „Riesige Enttäuschung“ im Aufstiegskampf

Sie ist eine schöne Spielerei, über deren Mehrwert man sicher streiten kann: die Blitztabelle. Sie sagt, was wäre, wenn Zwischenstände zu Endergebnissen würden. Viel Konjunktiv also und oft auch Wunschdenken. Am Samstagnachmittag sorgte eben diese Blitztabelle beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken für Verzückung. Neun Minuten waren im Stadion an der Grünwalder Straße gespielt, als Kai Brünker den FCS gegen den TSV 1860 München in Führung brachte.