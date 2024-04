European Darts Grand Prix in Sindelfingen Darts-Profi „Gaga“ Clemens zieht ins Viertelfinale ein – heute Abend gegen Van Gerwen

Bis dahin hatte Chisnall noch gar keine Chance auf ein Doppelfeld um ein Leg zu gewinnen. „Bei einer so deutlichen Führung fällt dann etwas die Anspannung ab. Dann kam Dave besser ins Spiel, aber ich konnte die Partie für mich entscheiden“, sagte Clemens nach dem Spiel. Seit vergangenem Wochenende ist Gaga nur noch die Nummer zwei in Darts-Deutschland. Martin Schindler hat mit seinem ersten Titel auf der European Tour den Saarländer überholt und hat Clemens von Platz 22 in der Weltrangliste verdrängt. Mit einem Sieg im Viertelfinale in Sindelfingen könnte Gaga an diesem Sonntagabend wieder vorbei ziehen und sich die Spitzenposition in Deutschland zurück holen. „Wenn Martin irgendwann die Nummer eins der Welt ist und ich bin die Nummer zwei, dann ist mir egal, wer in Deutschland die Nummer eins ist“, sagte Gabriel Clemens mit einem Lächeln.