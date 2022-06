Fünfter Neuzugang für die kommende Saison : 1. FC Saarbrücken verpflichtet Mittelfeldspieler Richard Neudecker

Saarbrücken Richard Neudecker wechselt vom Ligakonkurrenten TSV 1860 München zum 1. FC Saarbrücken. Der Mittelfeldspieler hat einen Zweijahresvertrag bei den Blau-Schwarzen unterschrieben.

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Freitag, 3. Juni, mit Richard Neudecker (25) einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Neudecker wechselt vom Ligakonkurrenten TSV 1860 München nach Saarbrücken, wo er laut Verein einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

In München war der Mittelfeldmann Stammspieler: Er absolvierte in den vergangenen beiden Saisons 67 Drittliga-Spiele für die Sechziger und schoss dabei 13 Tore. „Richard ist ein sehr dynamischer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Wir sind froh, dass wir ihn von einem Wechsel nach Saarbrücken überzeugen konnten“, sagt FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger.