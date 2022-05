1. FC Saarbrücken beendet Saison als Siebter : Ein Saisonende mit fadem Beigeschmack

FCS-Stürmer Sebastian Jacob (l.) scheiterte zuerst mit einem Handelfmeter an Freiburgs Torwart Niklas Sauter, später traf er zum 1:1. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs

Freiburg Drittligist 1. FC Saarbrücken verpasst durch das 1:1 beim SC Freiburg II erneut einen Sieg und beendet die Spielzeit mit der achten sieglosen Partie in Folge. Der Trainer und der Sportdirektor stehen jetzt in der Transfer-Periode unter Druck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patric Cordier

Am Samstag um 15.22 Uhr beendete Schiedsrichter Patrick Glaser die Partie zwischen dem SC Freiburg II und dem 1. FC Saarbrücken und gleichzeitig die Saison 21/22 des FCS. Mit dem 1:1 (1:0) blieb der Fußball-Drittligist auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg und hinterließ so trotz ordentlichem Auftritt vor 2650 Zuschauern ( darunter rund 650 FCS-Fans) im Dreisamstadion einen faden Beigeschmack.

Auf den Tag genau ein Jahr nach der Verabschiedung von Vorgänger Lukas Kwasniok lässt sich seit Samstag auch die Leistung seines Nachfolgers Uwe Koschinat messen, so wie der es über die gesamte Saison gefordert hat. Koschinats Mannschaft beendet die Saison auf Rang sieben, zwei Plätze schlechter als Kwasniok. Rechnet man die aberkannten sechs Zähler aus den Spielen gegen Türkgücü hinzu, kommt der FCS in dieser Saison auf 59 Punkte, ebenso viele wie im Jahr zuvor. Das Saarlandpokalfinale findet wieder ohne den FCS statt, der DFB-Pokal auch, da Platz vier am Ende acht Punkte entfernt ist.

Obwohl die Blau-Schwarzen auch im zweiten Jahr 3. Liga mit dem Abstieg nichts zu tun hatten, ist die Stimmung rund um den Verein deutlich schlechter, nicht nur wegen der fast gewohnten Derbypleiten. „Wir haben es einfach nicht geschafft, selbst in Phasen in denen es gut lief, eine Leichtigkeit zu etablieren“, hatte Koschinat schon vor dem letzten Spiel eingeräumt.

Die Schuld daran alleine dem Fall Erdmann und der Türkgücü-Insolvenz zuzuschieben, wäre eine billige Ausrede. Koschinat schaffte es nie, neben dem bevorzugten Spielsystem mit Zielspieler Adriano Grimaldi andere taktische Systeme einzustudieren, die bei Mannschaft und Publikum ankamen. So stehen den herausragenden Auftritten beim Sieg in Braunschweig oder in den Partien gegen Meister Magdeburg viele fußballerisch eher bescheidene Auftritte entgegen. „In der Hinrunde haben wir oft irgendwie noch 2:1 gewonnen, in der Rückrunde dann genauso 2:1 verloren“, brachte es Dave Gnaase auf eine einfache Formel.

Der Mittelfeldmann brauchte lange, bis er in Saarbrücken ankam, in Freiburg war er einer der Stärksten. Auch der verletzte Grimaldi mit elf Toren in 24 Spielen erfüllte die Erwartungen. Die meisten anderen Neuzugänge entwickelten sich nicht so positiv. Nick Galle ist längst aussortiert, andere zieren die Bank. Robin Scheu musste in Freiburg mit Verdacht auf Rippenbruch früh vom Platz.

Saarbrücken bekam in der Anfangsphase wenig Zugriff aufs Spiel und kassierte folgerichtig das 0:1 durch Johannes Flum (18. Minute). In seinem letzten Profi-Spiel verwandelte Ex-Bundesligaspieler Flum einen Foulelfmeter, Tobias Jänicke hatte Sascha Risch gelegt. Die Gäste steigerten sich. Erst vergab Sebastian Jacob (28. Handelfmeter), dann Julian Günther-Schmidt (45.) den Ausgleich. Der fiel zehn Minuten vor dem Ende. „Günnis“ Flanke bugsierte Jacob mit der Hüfte über die Linie. „Es ist immer gut, die Saison mit einem Tor und nicht mit einem verschossenen Elfmeter zu beenden“, sagte Jacob, „das Spiel heute hat die Saison mit all‘ ihren Höhen und Tiefen widergespiegelt.“