Sandhausen fürchtet „Mentalitätsmonster“ des FCS 1. FC Saarbrücken will mit Sieg den Gegner überholen – Ziehl: „Verlieren verboten“

1. FC Saarbrücken gegen SV Sandhausen – es ist das Verfolgerduell am 33. Spieltag der 3. Fußball-Liga. Der FCS liegt noch drei Zähler hinter der Elf vom Hardtwald, würde mit einem Sieg aber an Sandhausen vorbeiziehen. Saarbrücken muss also eigentlich gewinnen, der SVS will nicht verlieren.