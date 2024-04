Emmanuel Iwe 1. FC Saarbrücken testet 23-jährigen US-Spieler

Der 1. FC Saarbrücken ist an einer Verpflichtung des US-amerikanischen Spielers Emmanuel Iwe interessiert und hat ihn deshalb zum Testtraining eingeladen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. „Emmanuel verfügt über eine hohe Geschwindigkeit auf der Außenbahn. Wir geben ihm von Dienstag bis Donnerstag die Gelegenheit, seine weiteren Fähigkeiten unter unseren Trainingsbedingungen unter Beweis zu stellen“, so Sportdirektor Jürgen Luginger.