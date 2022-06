Sieg im Hinspiel gegen die TSG Wieseck : U17 des FCS nach 2:0 mit einem Bein in der Bundesliga

Saarbrücken Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken stehen mit einem Bein in der Fußball-U17-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Tobias Eisel besiegte am Sonntag im ersten Aufstiegsspiel die TSG Wieseck mit 2:0.

„Wir hatten ein paar Umstellungsprobleme auf dem hohen Rasen, denn normal spielen wir ja auf Kunstrasen“, sagte Trainer Eisel: „Es war ein super Erlebnis vor dieser Kulisse. Da hatte manch einer Tränen in den Augen.“ Dass es am Ende Freudentränen waren, lag auch am 2:0 (74.) durch Rene Schneider. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (18. Juni) um 17 Uhr in Wieseck statt.