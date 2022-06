Überraschende Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer David Fischer : Nach fast 300 Spielen in Liga eins und zwei: Mike Frantz kehrt zum 1. FC Saarbrücken zurück

Update Saarbrücken Mike Frantz wird künftig wieder für den 1. FC Saarbrücken spielen. Der 35-jährige Mittelfeldmann bekommt zunächst einen Einjahresvertrag beim Drittligisten.

Frantz wurde in Saarbrücken geboren, spielte zwischen 2006 und 2008 insgesamt 42 Mal für die erste Mannschaft des FCS in der Regionalliga Süd, in der Oberliga Südwest und im DFB-Pokal (14 Tore). Frantz kam in der Bundesliga insgesamt 228 Mal für den SC Freiburg und den 1. FC Nürnberg zum Einsatz (14 Tore). Bei den Freiburgern war Frantz auch Mannschaftskapitän. 68 Spiele absolvierte er in der 2. Liga (8 Tore), davon 23 Partien für seinen letzten Club Hannover 96.