3. Liga 1. FC Saarbrücken spielt Unentschieden bei 1860 und verschenkt Punkte

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den Sprung auf den dritten Tabellenplatz, der am Ende der Saison zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga berechtigen würde, vorerst verpasst. Der FCS spielte beim TSV 1860 München 1:1 (1:0)-Unentschieden. Und das, obwohl die Gäste über eine Halbzeit lang in Überzahl spielten. Die Blau-Schwarzen konnten so die 0:2-Heimniederlage von Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln nicht ausnutzen.