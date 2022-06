Relegation zur 2. Liga : 2:2 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln II lässt den FCS-Frauen alle Optionen

Die Saarbrückerin Leonie Stöhr (links) versucht, sich im Zweikampf mit den Kölnerinnen Laura Vogt und Carlotta Imping (rechts) durchzusetzen. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben sich am Sonntag gegen den 1. FC Köln II ein Unentschieden im Relegations-Hinspiel zur 2. Liga erkämpft. Die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag in Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Benedyczuk

Die Fußballerinnen des 1. FC Saarbrücken haben sich eine ordentliche, aber keine herausragende Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga erarbeitet. Das Relegations-Hinspiel des Südwest-Meisters gegen den West-Meister 1. FC Köln II endete am Sonntag 2:2 (1:0). „Ich sehe auf jeden Fall noch Chancen. Das Spiel heute ist nicht ohne Grund unentschieden ausgegangen. Wer seine Qualitäten nächste Woche besser auf den Platz bringt, wird es machen – wir werden alles dafür tun, dass wir das sind“, sagte FCS-Angreiferin Nadine Anstatt, die mit ihrem Kopfballtor nach einem Freistoß von Nora Clausen (79. Minute) die Hoffnung am Leben hielt.

Köln war über weite Strecken spielbestimmend, der FCS zog sich zurück und verließ sich auf seine Konterstärke über Anstatt und Leonie Stöhr. In der ersten Halbzeit ging dieser Plan auf. Stöhr traf in der 39. Minute zur Führung. In der zweiten Hälfte aber trumpfte Köln auf. Den Ausgleich erzielte Laura Vogt (48.) per Foulelfmeter, nachdem Lea Körner zuvor im Strafraum zu ungestüm gegrätscht hatte. Fortan dominierte Köln, das 2:1 durch Meike Meßmer (55.) war stark herausgespielt. In der Folge hatte der FCS Glück, dass Köln weitere hochkarätige Chancen nicht nutzen konnte. Zweimal hielt Torhüterin Aline Allmann, die nach der Saison zum Erstligisten Essen wechseln wird, den FCS mit starken Reflexen im Spiel.