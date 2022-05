Zum achten Mal in Folge kein Sieg : FC Saarbrücken beendet enttäuschende Saison mit Unentschieden in Freiburg

Freiburg Weit über 600 Fans begleiteten den 1. FC Saarbrücken an diesem Samstag zum SC Freiburg II, um im Dreisamstadion eine in weiten Teilen nicht zufriedenstellende Saison gemeinsam zu Ende zu bringen.

Ausgerechnet der umstrittene Neuzugang Scheu eröffnete mit seiner Balleroberung nach gut zehn Minuten die erste Möglichkeit der Partie, Jacob kam aber trotz guter Körpertäuschung nicht zum Abschluss. Dann war Schluss für Scheu – Koschinats Wunschspieler musste mit Rippenprellung vom Feld. So sah er von der Bank erst das Foul von Jänicke und hörte dann den Pfiff von Schiedsrichter Patrick Glaser. Den Foul-Elfmeter verwandelte Johannes Flum im letzten Spiel seiner Karriere mit traumhafter Sicherheit – das 1:0 (18.) in einem durchaus unterhaltsamen „Pflichtfreundschaftsspiel“ – für beide Mannschaften ging es ja um nichts mehr.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn brachte Jalen Hawkins (er war für Scheu gekommen) den Ball flach und scharf in die Mitte, Torwart Sauter klärte mit den Fingerspitzen vorm einschussbereiten Steinkötter, aber in die Füße von Gnaase. Der aber traf nur einen Freiburger Abwehrspieler. Aber auch die Hausherren spielten munter mit. Erst klärte Zellner in höchster Not vor Sascha Risch zur Ecke, die dann folgende Hereingabe von Ezekem segelte an Freund undFeind und Zentimeter am Pfosten vorbei (55.).