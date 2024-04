Die besondere Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Als der 1. FC Saarbrücken in Frankreichs Liga spielte

„Einst in Mailand gespielt und Monaco besiegt, in Europa bekannt und Erfolge erzielt. Auch in dunkelster Zeit steh‘n wir dir immer bei. Oh mein Fußballclub von Neunzehnnulldrei“, singen die Fans des 1. FC Saarbrücken regelmäßig bei den Spielen ihrer Mannschaft. Es sind Zeilen, die an die glorreiche Vergangenheit des FCS erinnern.