Verdienter Heimsieg gegen Sandhausen „Müssen weiter Siege kommen“ – FCS marschiert Richtung 2. Liga

Das Saarbrücker Ludwigsparkstadion war bereits ein Tollhaus, als sich am Samstag in der 87. Minute auch der Letzte der 11 314 Zuschauer von seinem Platz erhob. Rüdiger Ziehl, Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, nahm den „Mann der Woche“ vom Feld, gönnte ihm die hochverdienten, stehenden Ovationen: Luca Kerber war beim 3:1-Erfolg in Dresden bärenstark, krönte beim 2:1 gegen Unterhaching seine herausragende Leistung mit dem Siegtreffer und war auch am Samstag mit zwei Toren maßgeblich am 4:1 (0:1)-Sieg der Blau-Schwarzen gegen den SV Sandhausen beteiligt.