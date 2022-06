Wetterbericht : Sonne, sommerliche Temperaturen – und aufkommende Unwettergefahr im Saarland

Sonne im Saarland: Das sagen Meteorologen voraus. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Dunst und Nebel vereinzelt am Morgen, dann bricht sich die Sonne Bahn. Der heutige Donnerstag wird sommerlich. Doch für Freitag sagen Meteorologen Blitz und Donner voraus. Und die könnten örtlich ziemlich heftig ausfallen.

Sonne satt nach vereinzelten Nebelfeldern: Das ist kurz und bündig die Vorhersage für den heutigen Donnerstag, 2. Juni. Dazu warm mit Werten von bis zu 24 Grad. Im Bergland soll es nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach etwas frischer bleiben. Dort werden maximal 18 Grad erreicht. Wenn am Himmel über dem Saarland etwas vorbeizieht, dann sollen es Schleierwolken sein. Regen ist nicht in Sicht.

Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es gering bewölkt. Möglicherweise zieht in der zweiten Hälfte etwas Regen über die Region. Es kühlt auf 15 bis zehn Grad ab. Auch in höheren Lagen wird es nicht kälter als sieben Grad.

Der Freitag erreicht mit bis zu 27 Grad sommerliche Temperaturen. Allerdings ist es nicht so unbeschwert sonnig wie am Vortag. So sollen schon am Vormittag bereits einzelne Schauer durchziehen.

Lesen Sie auch Experten warnen : Droht eine globale Nahrungsmittelkrise? Der fatale Ausfall der Kornkammer Ukraine

Erst gegen Mittag schlägt die Lage um. Es wird schwüler, die Gewitterneigung nimmt zu. Die können örtlich kräftig ausfallen und sintflutartigen Regen mit sich bringen. Stürmische Böen sind nicht auszuschließen. Meteorologen rechnen sogar mit Unwetter-Gefahr.

Die Nacht auf Samstag wird wieder ruhiger. Gewitter und Regen ziehen ab.Wolken und klarer Himmel wechseln sich ab. 16 bis zwölf Grad sind prognostiziert.