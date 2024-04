50 Jahre Regionalverband Rundgang durch Püttlingens Vergangenheit

Damit zusammenwächst, was ... aus damaliger Sicht nicht immer wirklich zusammengehörte: 1974, vor 50 Jahren also, führte im Saarland eine Gebiets- und Verwaltungsreform dazu, dass 341 der damals 345 selbstständigen saarländischen Gemeinden zu 52 größeren und leistungsfähigeren Kommunen zusammengelegt wurden. Aus diesem Anlass bietet der Verein „Geographie ohne Grenzen“ in diesem Jahr Dorf- und Stadtteiltouren durch die Kommunen im Regionalverband Saarbrücken an – wie am Sonntag in Püttlingen und Köllerbach. Dabei erklärten Altbürgermeister Rudolf Müller, Bürgermeisterin Denise Klein und Pfarrer Professor Joachim Conrad rund 50 Interessierten, wie es 1974 gelang, Püttlingen und Köllerbach – mit jeweils gegenläufiger Geschichte und Orientierung – zu einer geschlossenen Stadtstruktur zu entwickeln.