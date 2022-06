Aus der SZ-Redaktion : SZ-Redakteur Thomas Reinhardt in Ruhestand verabschiedet

Saarbrücken/Neunkirchen Fast 40 Jahre war Thomas Reinhardt als Redakteur für die Saarbrücker Zeitung tätig, hat als Kino-, Pop- und Gastrokritiker gerade das kulturelle Leben mitgeprägt. Aber auch als Fotograf und Reisejournalist hat „tr“ Akzente gesetzt.

Fix ist er – und zugleich mit Ausdauer gesegnet. Nicht zu vergessen ein Teamplayer. Drei Vorzüge, die Thomas Reinhardt wohl auch bei seinem geliebten Volleyball immer wieder trainiert hat. Doch es nötigte auch Kollegen in der SZ-Redaktion immer wieder Respekt ab, wie zügig „tr“, so sein Kürzel, Texte für das SZ-Veranstaltungsmagazin „treff region“, das er über viele Jahre in leitender Position mitverantwortete, auf den Punkt brachte. Wie er Kritiken schrieb, die so leicht wirkten, aber eben doch die Essenz eines Filmes erfassten.