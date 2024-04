Am 27. April kommen die Foodtrucks Gemeinde Marpingen lädt zum Streetfood-Festival ein

„Ihr wollt es? Ihr kriegt es!“ Mit diesen Worten verkündet die Gemeinde Marpingen die Neuauflage des Streetfood-Festivals in Urexweiler am 27. April in die nunmehr zweite Runde geht. Wie eine Sprecherin der Verwaltung berichtet, werden an diesem Tag von 12 bis etwa 19 Uhr verschiedene Foodtrucks aus der Umgebung ihre Köstlichkeiten auf dem Gelände „Im Brühl“ in Urexweiler anbieten. Von Hotdogs, Burgern, über Pasta, thailändische Spezialitäten sowie süßen und herzhaften Leckereien gibt ein vielfältiges Speisenangebot.