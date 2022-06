Konzert in Illingen : Ben Salomo rappt gegen „-ismen“

Konzert in Illingen

Illingen Mit Wort und Musik kämpft Rapper Ben Salomo gegen Antisemitismus, Sexismus und Minderheiten-Diskriminierung. Er war zu Gast in Illingen.

Auf Einladung der Schulgemeinschaften der Fortuin-Gemeinschaftsschule und des Illtalgymnasiums war der israelischstämmige Rapper Ben Salomo, bürgerlich Jonathan Kalmanovich, mit seinem Programm „#ClapFOrCrap“ zu einer der letzten Veranstaltungen in der Illinger Sporthalle zu Gast. Das teilt Tim Horne für den Landkreis Neunkirchen mit.

Bekannt wurde seine Hip-Hop-Musik, aber vor allem durch seine Show „Rap am Mittwoch“. Bereits in frühen Jahren wurde er im privaten Umfeld mit Antisemitismus konfrontiert und erkannte später, dass dieser sowie die Diskriminierung anderer Minderheiten im Genre Gangsterrap ein strukturelles Problem darstellt. Mit seinem Programm hat er sich daher zum Ziel gesetzt, gegen „-ismen“ wie Antisemitismus, Sexismus etc. und Phobien wie Homophobie und Xenophobie usw. anzukämpfen. Gezielt sucht er daher den Dialog mit Jugendlichen. Er erzählt von seinen eigenen Erfahrungen, von seiner jüdischen Identität, wobei er häufig die Erfahrung macht, dass er der erste Jude ist, den die Schüler bewusst als solchen wahrnehmen und kennenlernen. Durch die persönliche Begegnung versucht er etwaige Vorurteile und Ressentiments abzubauen.