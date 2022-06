Caritasverband : Mehr Hilfe für verschuldete Menschen

Saarlouis Der Caritasverband Saar-Hochwald setzt sich dafür ein, dass die Beratung zu den Themen Verschuldung und Insolvenz für alle kostenlos verfügbar wird.

Von der Verschuldung in die Überschuldung ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Dieser kleine Schritt kann verheerende Folgen haben, mahnt der Caritasverband Saar-Hochwald – und gerade in Zeiten von rasant steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel sowie großer Unsicherheit in der Wirtschaft ist dieser Schritt schnell getan. Deshalb setzt sich der Caritasverband anlässlich der derzeit laufenden Aktionswoche der Schuldnerberatung für ein Recht auf eine kostenfreie Beratung für alle und einen Ausbau der Schuldner- und Insolvenzberatung ein.

Eine Krankheit, eine Periode der Kurzarbeit, eine heftige Nachzahlung beim Stromversorger: Vieles könne die eigene Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen, betont der Verband in seiner Mitteilung. Das erlebten die Schuldnerberatungsstellen des Caritasverbandes sowohl in der akuten Phase der Pandemie als auch jetzt vor dem Hintergrund steigender Preise. Plötzlich werde aus der Verschuldung eine Überschuldung – und daraus entstehe ein Teufelskreis aus Forderungen, die nicht beglichen werden können, Stigmatisierung und Scham.

Die Arbeitsgemeinschaf t der Schuldnerberatungsstellen der Verbände (AG SBV) veranstaltet die Aktionswoche. Die AG SBV vertritt etwa 1400 gemeinnützige Schuldnerberatungsstellen in Deutschland, in Trägerschaft der Verbraucher- und Wohlfahrtsverbände oder der Kommunen beziehungsweise als Mitglied in einem der Verbände (Deutscher Caritasverband, Diakonie Deutschland, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Verbraucherzentralen). Im Gegensatz zu gewerblichen Anbietern ist die gemeinnützige soziale Schuldnerberatung für die überschuldeten Menschen kostenfrei.

Im Jahr 2021 hat der Caritasverband Saar-Hochwald nach eigenen Angaben in circa 2000 Fällen beraten. Wie an vielen anderen Orten in Deutschland auch, werden aber die Wartelisten immer länger – derzeit dauert es bis zu sechs Monaten, um einen Termin zu erhalten. „Hinzu kommt, dass nicht alle Menschen ein Recht auf eine kostenfreie Beratung haben“, sagt der Verband – denn dies komme auf die jeweiligen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen an. Nach Ansicht des Verbandes sei es nicht einleuchtend, dass nicht alle, die in Schwierigkeiten geraten, eine Beratung in Anspruch nehmen dürfen.