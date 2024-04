Gemeinderat Rehlingen-Siersburg Bürger können an Lärmaktionsplan für Rehlingen-Siersburg mitwirken

Rehlingen-Siersburg · Rehlingen-Siersburg ist in den Bereichen der Autobahn und des Kreisels an der Aral-Tankstelle erheblich von Lärm betroffen. Der Gemeinderat hat sich nun mit einem Lärmaktionsplan beschäftigt, an dem sich auch Bürger beteiligen können.

26.04.2024 , 12:27 Uhr

Vor allem die A 8 sorgt in Rehlingen-Siersburg für Lärmbelästigung. Ein Lärmaktionsplan soll dem entgegenwirken. Foto: dpa/Soeren Stache