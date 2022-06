Bauarbeiten : Schneller als geplant: A 1 zwischen Hasborn und Tholey wird vier Wochen früher fertig

Tholey Das wird Verkehrsteilnehmer freuen: Die Baustelle auf der Autobahn bei Tholey in Richtung Saarbrücken verschwindet schneller als gedacht.

Seit Mitte März ist die A 1 zwischen Tholey-Hasborn und Tholey in Richtung Saarbrücken dicht. Denn die Autobahn-Gesellschaft lässt die Strecke erneuern. Bis Ende Juni sollten die Bauarbeiten dazu dauern. Nun aber kündigt Klaus Kosok von der Neunkircher Niederlassung an, dass alles früher fertig wird als geplant. Und das um einige Wochen.

Ursprünglich nannte er Ende Juni als voraussichtlichen Termin. Jetzt wird der Abschnitte bereits am Samstag, 4. Juni, freigegeben – vier Wochen vorzeitig. Dann soll es auch keine Einschränkungen mehr in Richtung Trier geben. Dort teilten sich Verkehrsteilnehmer die Spur: ein Fahrstreifen nach Saarbrücken, zwei verengte in die Gegenrichtung. Damit ist ab dem Wochenende Schluss.