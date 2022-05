Zum 80. Geburtstag von Derek Jarman im Kino Achteinhalb : Sein „Sebastiane“ war unter Thatcher ein Skandal

Saarbrücken Derek Jarman war eine prägende Figur des britischen Kinos. Zu seinem 80. Geburtstag zeigt das Saarbrücker Kino Achteinhalb ab Donnerstag drei seiner wichtigsten Filme.

Am Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr, wird Jarmans kontroverses Langfilmdebut „Sebastiane“ vorgestellt. „Sebastiane“ gilt als erster explizit homosexueller englischer Film. Am 19. und 20. Mai folgt das Künstler-Portrait „Caravaggio“ und am 2. Juni ist „Edward II“ zu sehen, eine Verfilmung des Theaterstücks von Christopher Marlowe.

In Derek Jarmans letztem Film „Blue“ sagte der bereits schwer erkrankte Filmregisseur den Satz „Ein Mann wird mit der Zeit vergessen und niemand wird sich an unsere Arbeit erinnern.“ Kurz darauf starb der britische Künstler, vergessen ist er fast 30 Jahre nach seinem Tod aber noch lange nicht.

Derek Jarman wuchs in der Nähe von London auf und beschäftigte sich schon früh mit der Malerei. Während seines Studiums an einer Kunsthochschule in London fing er an, sich mit der Produktion von Theaterkulissen zu beschäftigen und bekam erste Engagements, die ihn bald auch zum Film führten. Seine Auseinandersetzung mit eigens produzierten Filmen fing mit experimentellen Kurzfilmen an, bevor er 1976 seinen ersten Langfilm „Sebastiane“ drehte. Bis zu seinem Tod 1994 entstanden insgesamt acht Langfilme. Seine Arbeiten basieren dabei oft auf historischen Figuren und Ereignissen und sind von einer bildgewaltigen Kreativität geprägt, welche den Anspruch hatte, sich von den Begrenzungen des kommerziellen Kinos der 70er und 80er Jahre zu befreien.