Radrennen Trofeo : Die Trofeo rollt durch Neunkirchen

Mehr als 100 Junioren-Radrennfahrer aus 20 Nationen machen sich bei der Trofeo-Radrundfahrt auf die Strecke. Foto: Peter Melchior

Neunkirchen/Spiesen-Elversberg Die 34. LVM Saarland Trofeo erstreckt sich über vier Etappen und vier Tage. Die ersten beiden Etappen führen auch über Neunkircher und Spiesen-Elversberger Beritt.

Die erste und die zweite Etappe der 34. LVM Saarland Trofeo führen am Donnerstag, 9. Juni, und Freitag, 10. Juni, durch die Kreisstadt Neunkirchen. Verkehrsteilnehmer müssen während des Radrennens mit Einschränkungen rechnen, wie ein Sprecher der Stadt Neunkirchen mitteilt. Es empfehle sich, die Strecke – soweit möglich – zu umfahren. Auch beim Busverkehr der Neunkircher Verkehrsgesellschaft sei mit Einschränkungen zu rechnen.

„Die Trofeo ist eines der wichtigsten internationalen Nachwuchsrennen im Radsport und in dieser Form einmalig in Deutschland. Es freut mich, dass in diesem Jahr gleich zwei Etappen durch Neunkirchen führen und eine Zieldurchfahrt durch Furpach geht. Ich werde an beiden Tagen vor Ort sein. Ich wünsche allen Fahrern viel Erfolg und allen Zuschauern viel Spaß bei diesem Event in der Sportstadt Neunkirchen“, sagte Oberbürgermeister Jörg Aumann.

30 Minuten vor der geplanten Durchfahrt dürfen keine Verkehrsteilnehmer die Strecke gegen die Rennrichtung befahren. Rund zehn Minuten vor der Durchfahrt des Rennfeldes darf kein Fahrzeug mehr auf die Strecke. Da es an dem Tag auch zu Verzögerungen kommen kann, empfiehlt es sich, die Rennstrecke – soweit möglich – zu umfahren. Notwendige Parkverbotszonen entlang der Strecken werden frühzeitig eingerichtet.

Jörg Aumann (Mitte), Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen, freut sich, die Trofeo-Fahrer in Neunkirchen zu begrüßen. Foto: Jörg Jacobi

Los geht die erste Etappe am Donnerstag, 9. Juni, um 16.15 Uhr in Bliesbruck-Rheinheim. Sie führt über Niederwürzbach, Kirkel, Eschweilerhof, Furpach, Ludwigsthal, Wellesweiler, Neunkirchen und endet um 18.45 Uhr in Furpach.

Ab voraussichtlich 17.15 bis um 19.15 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer in Neunkirchen mit Behinderungen rechnen. Ab 17.40 Uhr wird das Teilnehmerfeld aus Kirkel kommend in Eschweilerhof erwartet. Von dort bewegt es sich über Menschenhaus, den Bergmannspfad und die Lakaienschäferei zum Kombibad Lakai. Über die Limbacher Straße geht es nach Furpach in die Ludwigsthaler Straße zur ersten Zieldurchfahrt gegen 17.50 Uhr.

Von der Ludwigsthaler Straße über die Furpacher Straße in Ludwigstahl geht es nach Wellesweiler in die Eifelstraße. Über die Bürgermeister-Regitz-Straße, die Waldstraße und die Steinwaldstraße wird das Fahrerfeld voraussichtlich gegen 18 Uhr die Scheib passieren. Weiter geht es über die Hermannstraße, den Franzosenweg und die Kirkeler Straße. Von dort nehmen die Teilnehmer die gleiche Strecke über den Bergmannspfad, die Lakaienschäferei, die Limbacher Straße und die Ludwigsthaler Straße, um gegen 18.10 Uhr zur zweiten Zieldurchfahrt in Furpach anzukommen; die dritte Zieldurchfahrt wird gegen 18.25 Uhr erwartet, die finale dann gegen 18.45 Uhr.

Trofeo Etappe eins; Streckenverlauf Foto: Stadt/Alavanda

Die zweite Etappe startet am Freitag, 10. Juni, 16 Uhr, in Friedrichsthal, führt über Spiesen-Elversberg, Neunkirchen, Furpach, Kohlhof, Niederbexbach und endet gegen 18.15 Uhr in Bexbach. Voraussichtlich von 16.30 bis 17 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer in Neunkirchen mit Behinderungen rechnen.

Gegen 16.50 Uhr wird das Teilnehmerfeld aus Spiesen-Elversberg kommend in der Hermannstraße erwartet. Über den Franzosenweg, die Kirkeler Straße und den Bergmannspfad werden die Fahrer voraussichtlich um 17 Uhr die Lakai passieren. Von dort fährt das Teilnehmerfeld über die Zweibrücker Straße und die Limbacher Straße nach Furpach.

Über die Ludwigthaler Straße und die Sebachstraße geht es nach Kohlhof in die Hauptstraße. Von dort geht es über den Torhausweg und die Niederbexbacher Straße in Richtung Bexbacher Blumengarten, wo die zweite Etappe gegen 18.15 Uhr enden soll.

Trofeo Etappe zwei, Streckenverlauf Foto: Stadt/Alavanda

Die Trofeo ist eine internationale Junioren-Rundfahrt und beginnt am Donnerstag, 9. Juni, im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim und endet vier Tage später in Gersheim. Dazwischen liegen Stationen in vielen Städten, Dörfern sowohl im Saarland, in Rheinland-Pfalz wie auch Lothringen.

Die Streckenführung bei den fünf Rennen unterstreichen den internationalen Charakter und die Zusammenarbeit von Organisationen auf deutscher und französischer Seite. Auch 2022 gehört die LVM Saarland Trofeo wieder zur weltweit bedeutendsten Rennserie im Junioren-Radsport, dem Nations’ Cup. Sie war eines der Gründungsrennen im Jahre 2008.

An den vier Trofeo-Tagen messen sich die besten Juniorenradsportler der Welt. Start- und Zielorte liegen in Friedrichsthal und Neunkirchen, Blieskastel, Bexbach und dem französischen Bitche sowie in Gersheim. Nach vielen Jahren der Abstinenz ist auch wieder das pfälzische Zweibrücken mit von der Partie, wo das Einzelzeitfahren ablaufen wird.

Seit Jahren verfolgen die Menschen in der Region das Radsport-Event. Zahlreiche Zuschauer an den Rennstrecken belegen das große Interesse der Bevölkerung. Insbesondere an den Steigungsstrecken, den Startorten oder Zieldurchfahrten erfreuen sie sich an erstklassigem Radsport. Die Trofeo gilt als eines der Aushängeschilder des Saarsports und wird vom Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer getragen.

Das Fahrerfeld und der Tross der Mannschafts- und Juryfahrzeuge sorgen während der Rennstunden für ein besonderes Flair und zeigen die Vielfalt des Radsports. Das Starterfeld ist international: Die letztjährigen Gewinner des Gesamt-Nations‘ Cup, Norwegen, ihre Vorgänger aus Dänemark (2020 Sieger im Nations‘ Cup) und Deutschland, das 2019 die meisten Punkte sammeln konnte. Weiterhin werden die Nationalmannschaften aus Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, der Schweiz, Slowakei, Slowenien und Tschechien an den Start gehen.

Das Peloton komplettieren die französischen Teams von AG2R Citroen, Bourgogne Franche-Comté und Grand Est sowie die deutschen Regionalteams Thüringen und Wipotec.