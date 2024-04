Lauf-Event in Landsweiler-Reden Haldenlauf begeistert wieder Jung und Alt

Beim insgesamt elften Garten-Reden-Haldenlauf-Event auf dem ehemaligen Grubengelände kamen am Sonntag wieder alle Laufbegeisterten auf ihre Kosten. Nachdem am Vormittag Schüler und Erwachsene die teils anspruchsvollen Strecken bewältigt haben, sind am frühen Nachmittag die ganz Kleinen im Einsatz. In den Bambini-Läufen für drei- und vierjährige sowie fünf- und sechsjährige Kinder aus den Ortsteilen der Gemeinde Schiffweiler legen sich die jungen Sportler mächtig ins Zeug, holen auf den 200 Metern alles aus sich heraus – und dürfen sich bei der Siegerehrung alle über Edelmetall freuen.