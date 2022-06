Tankrabatt gilt ab heute : Tankstellen-Betreiber im Saarland sind frustriert: „Wir können gegen hohe Preise sowieso nichts machen“

Hohe Preise, wenig Autos. Steht dieser Jet-Tankstelle in Neunkirchen mit dem Tankrabatt das Gegenteil bevor? Foto: Jakob Hartung

Neunkirchen Am Mittwoch kommt der Tankrabatt. Der Staat will damit Benzin endlich wieder billiger machen. An Neunkirchens Tankstellen herrscht jedoch Skepsis vor.