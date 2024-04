Minigolfanlage am Zoo Das Hexenhäuschen in Neunkirchen ist verschwunden – das ist der Grund

Der Besuch der Minigolfanlage am Zoo in Neunkirchen hat für viele Neunkircher Tradition. Das Hexenhäuschen hier gehörte schon fast zu den bekannten Bauwerken der Stadt. Auch die Weggezogenen haben bei einem Besuch in der Heimat an mehr oder weniger schönen Tagen hier gerne traditionell mal eingelocht. Für viele Familien gehörte der Besuch der Anlage im Anschluss an den Zoo-Besuch zu einem gelungenen Sonntag. Zeitweise stand auch ein Kinderkarussell neben dem Häuschen als zusätzliche Attraktion. Biertische und -bänke luden zum gemeinsamen Stärken ein. Doch damit scheint es vorbei. Wer zurzeit zum Zoo kommt, der sieht dort, wo einst das lustige Hänsel-und-Gretel-Hexenhäuschen stand, nichts mehr. Verwundert darüber haben sich Zoo-Besucher an die SZ gewandt. Das Häuschen ist abgerissen. Der Platz ist leer. Lediglich die verschiedenen Minigolfbahnen existieren noch.