Kopfkino Lesung in Neunkirchen: „Ohne Rubens kein Rocky und Rambo“

„Na ihr Knuffis, habt ihr Bock?“ Der da so launig fragt, heißt Jakob Schwerdtfeger und ist ein alter „Erlesen“-Bekannter, wie Co-Gastgeberin Anke Birk (Bücher König) in ihrer Anmoderation verriet. Also mehr oder weniger. 2018 hatte er als „Vorband“ von Frank Schätzing die Völklinger Hütte gerockt. Damals noch unter dem Pseudonym Jey Jey Glünderling. Diesmal durfte er alleine antreten und sorgte dafür, dass bei der 2024-er Ausgabe der saarlandweiten Literaturtage die Stummsche Reithalle schon zum zweiten Mal restlos ausverkauft war. Da könnte man sich dran gewöhnen.