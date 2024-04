Mainzweiler zum städtischen Haushaltsentwurf Mainzweiler: Was der Etat für den Ort bringen könnte

Danach befasste sich der Ortsrat mit zwei Anträgen der CDU-Fraktion. Die hält es für angebracht, dass Mainzweiler an den Geldern beteiligt werden sollte, die aufgrund der erneuerbaren Energien im Ort in die Stadtkasse fließen. Schließlich leiste Mainzweiler einen wesentlichen Beitrag zu erneuerbaren Energien im Stadtbereich, begründete Fraktionschef Dörrenbächer den Antrag. Das sei „grundsätzlich ein guter Vorschlag“, befand SPD-Chef Breyer, auch wenn die CDU möglicherweise von falschen Zahlen ausgehe, meinte dessen Fraktionskollege Hartmut Keipert. Bauamtsleiter Christoph Hassel verwies auf die hierfür vorgesehenen gesetzlichen Regelungen, die eine Beteiligung von Städten und Gemeinden an den Geldern vorsehen und nannte als Beispiel das „Kommunalbeteiligungsgesetz“. Finanzchefin Brück machte aber klar, dass diese Gelder nur der Gesamtstadt zugutekommen können. Der Beschlussvorschlag zur rechtlichen und haushälterischen Prüfung des Sachverhalts wurde einstimmig angenommen.