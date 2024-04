Verbaler Schlagabtausch bei Haushaltssitzung „Entgleisung“ und „Schäm Dich“-Rufe im Illinger Gemeinderat – SPD lehnt Haushalt ab

Eine Haushaltssitzung dient seit jeher in allen Kommunen und bei allen Fraktionen dazu, Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die Opposition nutzt die Haushaltsrede gerne, um Kritik zu üben, Missstände anzusprechen, und wenn gerade Wahlkampf ist, wird der Ton auch schon mal etwas rauer. So auch in der Sitzung des Illinger Gemeinderates, wo die Stimmung am Donnerstagabend kippte, als der SPD-Fraktionsvorsitzende Guido Jost seine Haushaltsrede hielt und ordentlich austeilte.