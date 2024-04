Entscheidung vor Amtsgericht Sexuelle Belästigung am Uniklinikum: Urteil gegen HNO-Chefarzt Bernard Schick gefallen

Vorgeworfen worden waren dem seit 2009 am UKS tätigen Schick drei Fälle aus dem Jahr 2017. Er soll laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die beiden – in Ausbildung befindlichen – Medizinerinnen Andrea S. und Friederike G. (Namen geändert) je einmal bei Operationen unsittlich an Brüsten, G. dazu während einer Visite an Rücken und Po berührt haben. Im Falle der Vorwürfe von G. wurde Schick am Donnerstag schuldig gesprochen – im Fall Andrea S. gab es einen Freispruch.