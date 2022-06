Wetterbericht : Biergartenzeit: So sonnig sind die Aussichten für das Saarland

Raus ins Freie: Sonnenstunden im Saarland. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Sommerwetter mit warmen Graden: So zeigt sich der heutige Mittwoch. Doch mit den steigenden Temperaturen nimmt auch das Risiko zu, dass Gewitter übers Saarland hinwegziehen.

Das Wetter im Saarland – es zeigt sich zum Start in den Juni von seiner sommerlichen Seite. Schritt für Schritt steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen. Aber auch am heutigen Mittwoch, 1. Juni, werden angenehme Werte erreicht.

So soll das Thermometer bis zu 24 Grad anzeigen. Dabei soll sich die Sonne von früh bis spät zeigen. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagen fürs Saarland einen heiteren Tag voraus. Nur wer sich in höheren Lagen aufhält, kommt nicht über 16 Grad hinaus.

Ein paar Wolken können in der Nacht auf Donnerstag übers Land hinwegziehen. Aber meist bleibt es, nach den Prognosen zu urteilen, locker bewölkt bis klar. Die Werte gehen auf elf bis fünf Grad zurück.

Wie der Monat begann, setzt er sich auch nahtlos am zweiten Tag fort. Bei ähnlichen Graden wie schon am Mittwoch geht es am Donnerstag weiter. Dabei scheint die Sonne. Es ist heiter. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Sogar im Bergland wird es mit 18 Grad wärmer als am Vortag.

Auch die Folgenacht wird wärmer: 14 bis acht Grad sind zu erwarten. Der Himmel bleibt klar oder nur gering bewölkt.

Die Temperaturen legen am Freitag zu. Auf bis zu 27 Grad können sich Sommerfreunde freuen. Der Tag startet heiter. Doch mit den steigenden Temperaturen drohen auch Gewitter. So soll die Bewölkung zunehmen. Meteorologen befürchten, dass damit auch kräftige Schauer über die Region hinwegziehen. Auch teils stürmische Böen sind nicht auszuschließen.