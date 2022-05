Aussichten für Christi Himmelfahrt : Vatertag im Saarland: Wird‘s ein Schwenk- und Bollerwagen-Wetter?

Saarbrücken Schwenken und mit Bollerwagen unterwegs sein: Das kennzeichnet den heutigen Feiertag vielerorts. Doch spielt das Wetter mit? Die Meteorologen stellen durchaus positive Prognosen.

Zwar startet die Region noch recht bewölkt in den Tag. Am ein oder anderen Ort könnten ein paar Tropfen fallen. Dann aber lockert es gegen Nachmittag auf. Die Sonne kommt zum Vorschein. Es soll dann trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad. In höheren Lagen ist bei 20 Grad Schluss. Das trockene Wetter setzt sich bis in den späten Abend fort.