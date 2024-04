Fußball-Saarlandliga Abwehr-Doppelpacker Koblenz lässt FSV träumen

Der Mann des Tages war ein Innenverteidiger in Lila-Weiß: Beim 3:1 (1:0)-Heimsieg des FSV Jägersburg gegen den FC Homburg II am Freitagabend in der Fußball-Saarlandliga zeigte FSV-Innenverteidiger Tom Koblenz vor rund 200 Zuschauern nicht nur in der Defensive eine tadellose Leistung. Zudem waren die Ausflüge des 28-Jährigen in die Offensive von Erfolg geprägt, ihm gelangen gleich zwei Treffer. „Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinen beiden Toren helfen konnte. Wer die Tore erzielt, ist allerdings völlig nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass wir gewonnen haben und dadurch weiterhin in der Tabelle oben dranbleiben“, meinte Koblenz unmittelbar nach dem Abpfiff.