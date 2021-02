Rosenmontag in Corona-Zeiten : Lächelnde Gesichter gibt’s nun virtuell

Ein Blick in die Fastnachtsvergangenheit in Freisen. So kreativ ging es beim Umzug im Jahr 1972 zu. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Freisen An Rosenmontag wird ein Video ins Netz gestellt mit Fotos aus vergangenen Sessionen in Freisen.

Schunkelnde Narren am Straßenrand, verkleidete Fußgruppen und stimmungsvolle Akteure auf farbenfrohen Wagen: In Freisen steigt eine digitale Version des Rosenmontagszuges ab 14.11 Uhr im Internet auf der Facebookseite Freisen/Ortsteil. Zu sehen gibt es eine Bilderschau der Rosenmontagszüge aus den vergangenen Jahren.

„Seit den 1970er-Jahren haben wir den Umzug dokumentiert“, berichtet der langjährige Vereinsvorsitzende Franz-Rudolf Klos. In früheren Jahren, so erinnert er sich, habe der Verein Schwarz-Weiß-Aufnahmen vom Umzug in einem Schaukasten an der Kirche ausgestellt. „Das war die damalige Homepage von Freisen“, meint Klos. Er hat etliche Motive aus dem Vereinsarchiv für die Videoproduktion rausgekramt. „Da ist eine Gruppe dabei, die auf die Vogelgrippe aufmerksam macht. Bauer sucht Frau ist ein Motiv, und wir vom Fotoclub sind in alemannischen Kleidern mitgelaufen“, sagt Klos, der zudem eine große Anzahl an Passantenbildern geliefert hat.