Blaulicht : Einbruch in ein Wohnhaus in Oberkirchen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Oberkirchen Unbekannte haben am Montag versucht, in ein Wohnhaus im Nelkenweg in Oberkirchen einzubrechen.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich ein Täter im Zeitraum zwischen 14 und 14.25 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einer Wohnung. Zu einem Diebstahl sei es letztendlich nicht gekommen, da der Täter wohl gestört wurde und daraufhin durch den Garten flüchtete. Die Polizei St. Wendel erhofft sich Zeugen, die auffällige Personen bemerkt haben.