Karnevalsverein Bebelsheim : Karnevalverein Bebelsheim ist online

Eine teuflisch gute Darbietung der „Flower Boys“ bei der Prunk- und Galakappensitzung des Karnevalvereins Bebelsheim im vergangenen Jahr. Foto: Wolfgang Degott

Bebelsheim Derzeit gibt es Fastnachts-Beiträge auf dem Bildschirm. Am Rosenmontag werden eingelegte Heringe an die Haustür geliefert.

Von Wolfgang Degott

Rosenmontag, Fastnachtsdienstag stehen noch als Termine im Kalender. Doch in der „fünften Jahreszeit“ finden weder Sitzungen noch Umzüge statt. Aber Untätigkeit, das ist nicht der Narren Passion. So auch nicht beim Karnevalverein Bebelsheim (KVB). Unter dem Motto „Wir kommen wieder!“ startete er just an dem Samstag, an dem eigentlich seine erste Prunk- und Gala-Kappensitzung mit über 100 Akteuren stattfinden sollte, mit einer besonderen Aktion – online. Wie seit 2004 gewohnt, moderierte KVB-Elferratspräsident Bertram Nagel den ersten Beitrag an, begrüßte in seiner anschließenden kurzen Rede alle zur Bäwelsummer Faasenacht mit donnergewaltigem Alleh Hopp! Am Freitag, 29. Januar, an dem normalerweise im brechend vollen und farbenfroh dekorierten Narrhalla Dorfgemeinschaftshaus die zweite Sitzung über die Bühne gegangen wäre, folgte der zweite Beitrag via Homepage des Vereins (www.karnevalverein-bebelsheim.de in der Rubrik „Aktuelles“), Facebook und Instagram. Aktive, Trainer und andere ambitionierte Vereinsmitglieder waren bei einem großartigen Tanz zu sehen. Es folgen im dritten Beitrag noch Sequenzen, die die KVB-Büttenredner vortragen werden. Sendetermin wird Samstag, 6. Februar, sein. Vorsitzender Armin Nagel hofft, durch diese Aktion dazu beizutragen, dass „trotz des andauernden Lockdowns etwas Faasenachtsfeeling“ vermittelt werden kann.

Nachdem bereits mit einer Neujahrsansprache das Jahr eingeläutet wurde, haben sich die „Bäwelsumer Narren“ für den Rosenmontag am 15. Februar ebenfalls was Originelles ausgedacht. „Wir bieten allen interessierten Mitbürgern einen Hering-Bringdienst an, der aus organisatorischen Gründen auf Bebelsheim und Wittersheim beschränkt ist,“ so Nagel. Die eingelegten Fische werden dann mit Faasenachtsmusik und falls es die Corona-Lage erlaubt, begleitet von Gardemädchen hygienegerecht an die Haustür gebracht. Mit im Gepäck wird auch ein „Faasenachts-Notfallset“ sein, das einige Überraschungen beinhaltet. Der Preis ist eine freiwillige Spende, damit nicht mit Wechselgeld hantiert werden muss. Außerdem bietet der Verein einen eigens angefertigten Corona-Pin, der an diese außergewöhnliche Session soll. Alle Aktiven erhalten ihn als Ordensersatz. Alle anderen Interessierten können ihn drei Euro kaufen. Vorbeigebracht wird der am Rosenmontag. Bestellungen für Heringe und Pin werden telefonisch oder per WhatsApp unter (06804) 6245 oder (0151) 14741426 entgegengenommen.