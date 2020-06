Unfall in Saarlouis : Polizei findet alkoholisierte Unfallfahrerin in Wallerfangen

Saarlouis Das hat wohl nicht geklappt: Nach einem Unfall wollte sich die betrunkene Fahrerin absetzen.

In der St. Nazairer-Allee in Saarlouis hat eine betrunkene Frau in der Nacht zum Samstag um 3.10 Uhr einen Unfall gebaut, indem sie einem anderen Autofahrer beim Abbiegen aus dem Marshall-Ney-Weg die Vorfahrt genommen hat. Die Unfallverursacherin aus Wallerfangen tauschte zunächst mit dem Unfallgegner ihre Personalien aus, liess sich jedoch vor dem Erscheinen der Polizei von einer Bekannten von der Unfallstelle abholen. Ihren beschädigten Wagen ließ sie zurück, berichtet die Polizei Saarlouis. Diese fand die Unfallverursacherin jedoch nach kurzer Fahndung in Wallerfangen und stellte fest, dass die Frau nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Auf der Polizeiinspektion Saarlouis wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet und ihr Führerschein mit sofortiger Wirkung sichergestellt.