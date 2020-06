Unfallflucht in Roden : Mercedes Sprinter rammt beim Rangieren geparkten Skoda und flüchtet

Roden Mann in Mercedes Sprinter flüchtet nach Unfall in Roden. Weitere Zeugen gesucht.

Beim Rangieren hat ein Autofahrer am Freitagabend in der Donatusstraße in Roden ein Auto beschädigt und ist dann geflüchtet. Um 19.35 Uhr fuhr der Unbekannte rückwärts aus der Viktoriastraße in die Donatusstraße und krachte in Höhe der Hausnummer 15 in einen unmittelbar gegenüber der Einmündung geparkten Skoda Fabia, den er wohl übersehen hatte, berichtet die Polizei Saarlouis. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher in Richtung Kirche weiter.